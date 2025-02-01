 مانشستر سيتي ينعش خزينة برشلونة عبر صفقة جديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مانشستر سيتي ينعش خزينة برشلونة عبر صفقة جديدة

زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 1 فبراير 2025 - 12:06 ص | آخر تحديث: السبت 1 فبراير 2025 - 12:06 ص

يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لإنعاش خزينة برشلونة، في سوق الانتقالات الصيفي، من خلال صفقة جديدة، ستدر على البارسا بعض الأموال.

السيتي يضع عينه على نيكو جونزاليس، لاعب البارسا السابق، في ظل تقديم اللاعب، الذي يبلغ من العمر 23 عامًا، مستويات رائعة رفقة بورتو البرتغالي.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، مساء الجمعة، أن السيتي بدأ المفاوضات فعليًا مع بورتو من أجل ضم اللاعب السابق للبارسا.

ويملك النادي الكتالوني بندًا في عقد بيعه لبورتو، يتيح له شراء عقد اللاعب من جديد نظير 30 مليون يورو، مع بند يمنحه 40% من صفقة بيعه إلى فريق آخر.

ويمكن للسيتي ضم نيكو جونزاليس، دون الحصول على موافقة بورتو، من خلال دفع الشرط الجزائي في عقده، والذي يبلغ 60 مليون يورو، ما يعني أن برشلونة سيجني حينها 24 مليون يورو من الصفقة.

وسجل نيكو جونزاليس 7 أهداف وصنع 6 في 29 مباراة رفقة بورتو في الموسم الجاري حتى الآن.


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