قالت المخرجة والمنتجة إيناس الدغيدي، إن برنامج «شيخ الحارة» في الموسمين اللذين قدمتهما كان «أنجح بكثير» من النسخة التي قدمتها الإعلامية بسمة وهبة.

ووجهت خلال استضافتها ببرنامج «العرافة» تقديم الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر شاشة «النهار» مساء السبت، حديثها مباشرة إليها قائلة: «أنا لم آخذ البرنامج منك، البرنامج كان ملكا لقناة القاهرة والناس، ولو كان برنامجك الشخصي لرفعتي قضية، أنتِ عايزة كل حاجة يا بسمة في الحياة! كنتِ تقدمين برنامج توك شو يوميا على النهار، وأنتِ من تركتِ القاهرة والناس».

وردت على تعليق الإعلامية بسمة وهبة: «البرامج انتهت يا إيناس! كنتِ تستطيعين الخروج بفكرة جديدة»، قائلة: «قدمت البرنامج بناء على طلب صديقي المقرب طارق نور أن أقدم البرنامج، ولا أستطع أن أرفض طلبه، وقال لي: هذا برنامج المحطة».

وحول سبب عدم استكمالها للبرنامج «بسبب فشله»، قالت: «ردي سيزعجكِ، لأن البرنامج لم يكن من النوع الذي أؤمن به، أنا أؤمن بالحريات ولا أعايب أحدًا أو أزعج الناس، عندما دخلت إلى البرنامج، وجدتهم يجلبون لي ناسًا لأعيرهم على أفعالهم؛ قلت لأ».

وردت «وهبة» مطالبة بتوضيح تصريحاتها «أنهم يجلبون لك ناسا لتعيريهم؟»، قائلة: «أنتِ كنتِ تقولين لهم: ليه تزوجت وطلقت وصاحبت، وزوجتك قالت عنكِ كذا.. وهذا ليس أسلوبي إطلاقا، أنا غيرت كل ما قدمته وقدمت البرنامج بشياكة ووقار أكثر، والبرنامج في السنتين اللتين قمتِ بتقديمه كان فاشلا بنسبة 100%».