أوكرانيا تسقط أكثر من 100 طائرة روسية بدون طيار

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أعلن سلاح الجو الأوكراني، عبر تطبيق تليجرام صباح اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية أسقطت 103 طائرات روسية بدون طيار في 12 منطقة، الليلة الماضية.

وأضاف أن حوالي 51 طائرة لم تكن تحمل متفجرات اختفت من على شاشات الرادار. وعادة ما يكون ذلك نتيجة لتشويش إلكتروني.

وأصيب 7 أشخاص على الأقل؛ بسبب الهجمات في مدينة خاركيف، وهي ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، تقع شرق البلاد، بالقرب من الحدود الروسية، حسب عمدة المدينة إيهور تيريخوف.

وتم الإبلاغ أيضا عن وقوع أضرار من منطقة كييف الكبرى.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 48 طائرة بدون طيار أوكرانية في سبع مناطق روسية وشبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود والتي استولت عليها موسكو من أوكرانيا في عام 2014.

ولم ترد في بادئ الأمر أي تقارير عن وقوع أضرار.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحة التقارير الواردة من منطقة الحرب.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد العملية الروسية شامل منذ أكثر من 3 سنوات.