أوربان يدعو الاتحاد الأوروبي لبدء محادثات سلام مباشرة مع بوتين حول أوكرانيا

دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، الاتحاد الأوروبي لأن تحذو حذو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتعقد محادثات مباشرة بشأن وقف لإطلاق النار واتفاق سلام في أوكرانيا.

وذكر أوربان أيضا في رسالة لرئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا، اطلعت عليه وكالة (د ب أ)، أن هناك صعوبة في التوصل لإجماع بشأن أوكرانيا بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وكتب أن هناك "اختلافات استرتيجية في نهجنا إزاء أوكرانيا لا يمكن تجاوزها عن طريق صياغة مسودات أو التواصل".

وكانت المجر عائقا أمام وحدة الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب التي شنتها موسكو. وتحدى أوربان بروكسل بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو العام الماضي. كما عارضت حكومته العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو.

وتحدث الرئيس ترامب مؤخرا مع بوتين هاتفيا، مما خفف من عزلة الرئيس الروسي عن الغرب. كما التقى فريقا التفاوض من الدولتين أيضا في الأسبوع الجاري في إسطنبول لاستئناف العلاقات الدبلوماسية.