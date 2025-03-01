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حرص عدد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح، جناج ليفربول، على تهنئة الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان الكريم.

ونشرت الصفحة الرسمية للبريميرليج على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو لـ نجوم الدوري الإنجليزي من مختلف الفرق وهم يهنئون الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان، وكان محمد صلاح على رأس المهنئين ورسالة تهنئة باللغة العربية..«رمضان كريم».

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد قرر السماح بإيقاف المباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي من أجل السماح للاعبين المسلمين بكسر صيامهم والإفطار من خلال شرب المياه.

ويتصدر ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 67 نقطة، بفارق 13 نقطة عن آرسنال الوصيف صاحب المباراة الأقل من الريدز.