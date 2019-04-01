مقتل 25 شخصا جراء عاصفة شديدة في نيبال

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لقي 25 شخصا على الأقل حتفهم في أعقاب عاصفة شديدة ضربت نيبال مساء الأحد، حسبما أعلن رئيس الوزراء خادجا براساد شارما أولي، عبر تويتر.

وقال المركز الوطني لعمليات الطوارئ إن 400 شخص آخرين جرحوا جراء العاصفة الشديدة التي تركزت على منطقتي بارا وبارسا في المناطق الجنوبية من وسط نيبال، حسبما أفادت صحيفة "ذا هيمالايان تايمز".

وكتب بيشنو ريمال، كبير مستشاري الرئيس عبر تويتر يقول إنه تم تعبئة كتيبتين وتوفير مروحيات مزودة بتقنيات الرؤية الليلية لدعم فريق الإنقاذ.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية تنتظر تحسن ظروف الطقس.