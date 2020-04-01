ترامب يدعو الأمريكيين للاستعداد للأيام الصعبة المقبلة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستمر بأسبوعين «مؤلمين جداً جداً» على صعيد مكافحة فيروس كورونا، الذي يواصل حصد أعدادً متزايدة من الضحايا في بلاده والعالم بأسره.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض، بشأن تطورات مكافحة وباء كورونا، «الأمر سيكون مؤلماً جداً، سنجتاز أسبوعين مؤلمين جداً جداً، وأريد أن يكون كل أمريكي مستعداً للأيام الصعبة المقبلة».

وكان الرئيس الأمريكي، قد أعلن، أول أمس الاثنين، أن شهر أبريل سيكون حاسمًا على صعيد مكافحة فيروس كورونا، قائلاً: «إنها 30 يومًا حيوية، وسنفعل كل شيء خلال هذه الأيام»، مضيفًا أنه يفكر بمطالبة جميع الأميركيين بارتداء الكمامات لفترة من الوقت.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة تسارعاً في وتيرة تفشي الوباء، إذ بلغ عدد المصابين، وفقًا الأرقام الرسمية، أكثر من 160 ألف شخص، توفي منهم حوالى 3 آلاف.

يُذكر أن ترامب صرح يوم الأحد الماضي، بتمديد العمل بإجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة للحد من تفشي كورونا المستجد حتى نهاية شهر أبريل.