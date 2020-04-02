تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الأربعاء، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 728 إصابة في أرجاء البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت اليوم 34 إصابة جديدة مؤكدة ليرتفع مجموع الإصابات إلى 728 إصابة مؤكدة، في حين بلغ مجموع الوفيات 52 حالة ومجموع حالات الشفاء 182 حالة شفاء".

وكانت إحصائية عراقية، أظهرت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد إلى 715 حالة، فيما بلغت حالات الوفاة 50 حالة.

وأعلن العراق تمديد إجراءات حظر التجوال الوقائي إلى 19 أبريل الجاري بعد اتساع رقعة الإصابات لتشمل جميع المدن العراقية.