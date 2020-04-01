وزير الخارجية الكندي يشارك في الاجتماع الوزاري لحلف «الناتو»

أعلنت وزارة الخارجية الكندية، اليوم الأربعاء، عن أن الوزير، فرانسوا فيليب شامبين، سيشارك في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يوم غد الخميس، عبر خاصية "الفيديو كونفيرنس" لمناقشة تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

ويناقش الوزراء معًا التداعيات الأمنية عبر المحيط الأطلسي لأزمة فيروس "كوفيد-19"، بما في ذلك أهمية تنسيق الاستجابة الدولية.

كما يشكل الاجتماع فرصة مهمة للوزراء لمناقشة المشاركة الأوسع لحلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالحد من التسلح.

وتشارك جمهورية شمال مقدونيا للمرة الأولى في أعمال المجلس الوزاري بعد انضمامها رسميًا الأسبوع الحالي للحلف حيث سيتم بحث تنسيق جهود دولهم لمواجهة وباء "كورونا" المستجد ودور الناتو في نقل الإمدادات والمساعدات الصحية بين الدول الأعضاء.

وقال الوزير: "إن جائحة (كوفيد-19) هو اختبار لنا جميعًا ويبرز الدور الحاسم الذي يواصل الناتو القيام به. وتظل كندا ثابتة في التزامها بالنظام الدولي القائم على القواعد ، وأتطلع إلى مناقشة كيفية عمنا لبعضنا البعض خلال هذه الأزمة".