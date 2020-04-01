الأمم المتحدة: وباء كورونا يقلص تدفق بيانات توقعات الأرصاد الجوية

حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء من أن وباء فيروس كورونا يبدأ في تقليص تدفق البيانات، المهمة لتوقعات الأرصاد الجوية الموثوق بها.

وتعد الطائرات التجارية مصدرا مهما لقياسات الرياح ودرجات الحرارة العالمية، لكن رحلات الطيران تراجعت بسبب القيود على السفر وانخفاض طلب الركاب.

وقالت المنظمة ومقرها جنيف في بيان "في بعض المناطق في العالم، لاسيما في أوروبا، فإن تراجع عدد القياسات في الأسبوعين الماضيين كان كبيرا"

وقال لارس بيتر ريشوجارد، أخصائي القياسات المتعلقة بالبنية التحتية بالمنظمة انه بينما لم تتضرر بعد جودة التوقعات كثيرا بعد، مع استمرار نقص عمليات مراقبة الأرصاد الجوية من قبل الطائرات، ربما نتوقع نقصا تدريجيا في موثوقية التوقعات".

بالإضافة إلى ذلك، شهدت المنظمة، التابعة للأمم المتحدة تراجعا كبيرا في قياسات الطقس اليدوية على الأرض في الدول النامية خلال النصف الثاني من مارس.

وقالت المنظمة أيضا إنها قلقة إزاء احتمال إهمال صيانة الأقمار الاصطناعية ومعدات المراقبة الأرضية ، في حال استمرار حالات الإصابة بفيروس كورونا

وقال رئيس المنظمة، بيتيري تالاس "تستمر تداعيات التغير المناخي وحجم الكوارث المرتبطة بالطقس".