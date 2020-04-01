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أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء تراجع الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 2ر0% في شهر مارس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي على خلفية التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وبلغت قيمة صادرات البلاد 9ر46 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة بـ47 مليار العام السابق، وفقا لبيانات صادرة من وزارة التجارة والصناعة والطاقة نقلتها وكالة يونهاب للأنباء.

وتراجعت الواردات كذلك بنسبة 3ر0% على أساس سنوي في مارس إلى 8ر41 مليار دولار.

ووصل الفائض التجاري للبلاد إلى 5 مليارات دولار في مارس، ما يمثل تجاوز الصادرات للواردات للشهرالـ 98 على التوالي.

وانخفض متوسط الصادرات اليومية إلى 4ر6% على أساس سنوي في مارس، وفقا للبيانات.