أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أنه تم حتى الآن إعطاء 79ر1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في هولندا.

وتوضح البيانات المعلنة اليوم، أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بــ145 ألفا و303 جرعات يوميا.

ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق هولندا 6 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 12 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 29ر1 مليون، والوفيات إلى 16 ألفا و689.

وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام وأربعة أسابيع.

يذكر أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.