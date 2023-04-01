قال المفكر البارز الدكتور حسام بدراوي، إن الصيام وُجِد بأشكال مختلفة قبل ظهور الإسلام، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون».

وأضاف في تصريحات إعلامية، أنّ هناك قضايا خلافية حول موعد رمضان فلكيا، حيث أن السنة القمرية بدقة الحساب 354 يوما و8 ساعات و48 دقيقة و34 ثانية، أي أن هناك فرقا بين السنة الشمسية والسنة القمرية يبلغ 10 أيام و16 ساعة و10 دقائق و12 ثانية.

وأوضح أن التضاريس وتغير المناخ مرتبط بحركة الأرض حول الشمس، فيما أجرى العلماء تعديلات على التقويم الشمسى بزيادة يوم في شهر فبراير كل 4 سنوات، لتتوافق الشهور مع المناخ، وأجراه المصريون قبلهم في شهور السنة القبطية فنفس السبب.

وأشار إلى أن العرب فعلوا نفس الشيء مع السنة القمرية حتى يتم ضبط السنة، لكن أسلاف العرب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تراجعوا عن إحداث التعديلات الحسابية الواجبة فيها، ما جعل الشهور القمرية غير متوافقة مع حركة الفصول.

وأوضح أن هذا الأمر تسبب في أن موعد شهر رمضان بالإضافة إلى مواعيد الحج تتغير كل عام بدون اعتبار لمكانها الأساسى في الفصول.