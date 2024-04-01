البيت الأبيض: التقارير عن عزم إسرائيل إغلاق قناة الجزيرة مقلقة للغاية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في إفادة صحفية، اليوم الاثنين، إنه إذا صحت التقارير الواردة عن عزم إسرائيل إغلاق مكتب شبكة الجزيرة الإخبارية، فسيكون ذلك أمرا "مقلقا للغاية".

وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الإجراءات لإغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل، وقال عبر المتحدث باسم حزب ليكود إن الكنيست سيجتمع في المساء للموافقة على القانون اللازم.

وسبق أن اتهمت إسرائيل القناة التلفزيونية بتحريض المشاهدين العرب ضدها، وفقا لوكالة رويترز.

واشتكى مسؤولون إسرائيليون منذ فترة طويلة من تغطية الجزيرة لكنهم لم يتخذوا أي إجراء آخذين في الاعتبار تمويل قطر لمشروعات بناء فلسطينية في قطاع غزة والتي تعتبرها جميع الأطراف وسيلة لدرء الصراع.

ومنذ حرب غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر، توسطت الدوحة في محادثات لوقف إطلاق النار استعادت بموجبها إسرائيل بعض الرهائن المحتجزين.

ومع ذلك، يبدو أن المفاوضات بشأن هدنة ثانية لم تسفر عن شيء. وفي يناير، دعا نتنياهو علنا إلى الضغط على القطريين لممارسة مزيد من الضغط على حماس. وتستضيف قطر المكتب السياسي للحركة وعددا من كبار مسؤولي حماس.

ولم يرد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية آفي هيمان بشكل مباشر على سؤال عما إذا كان التهديد باتخاذ إجراءات ضد قناة الجزيرة جزءا من مثل هذه الضغوط رغم أنه وصف المحطة بأنها "تبث أكاذيب منذ سنوات عديدة".