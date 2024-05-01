تقريران: واشنطن تعتزم تصنيف الماريجوانا كمخدر منخفض المخاطر

تخطط الحكومة الأمريكية لتصنيف الماريجوانا كمخدر منخفض المخاطر، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" وصحيفة واشنطن بوست الثلاثاء، نقلا عن مصادر مطلعة على هذا التطور.

وفي الولايات المتحدة، يتم تنظيم الوصول إلى المواد الخاضعة للرقابة بموجب قانون يجمع المخدرات في خمس فئات مختلفة.

وحتى الآن، وقعت الماريجوانا في أعلى فئة من المخدرات غير المشروعة وهي "الجدول الأول" الذي يشمل أيضا الهيروين ومخدر النشوة و"إل إس دي". وهذا في فئة فوق الكوكايين.

ووفقا للتقريرين، سيتم تخفيض تصنيف الماريجوانا إلى مخدر من الجدول الثالث في المستقبل ، وبالتالي ستكون على قدم المساواة مع المنشطات أو الباراسيتامول.

وعلى الرغم من أن الماريجوانا قانونية بالفعل أو يمكن تناولها لأغراض طبية في غالبية الولايات الأمريكية ، إلا أن القانون الاتحادي لا يزال متخلفا. وفي بعض الولايات ، يكون حظر المخدر صارما نسبيا.

ولن تغير خطوة الحكومة هذا الوضع في الوقت الحالي. وستظل العقوبات سارية في الولايات ذات الصلة.