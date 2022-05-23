شهدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع عقد اتفاق لتوريد وتركيب وتشغيل منظومة متكاملة لمعالجة مياه الصرف الصحي باستخدام مادة "البيوريت" وذلك بين "شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" (مصنع ١٨ الحربي) إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وشركة "نالكو مصر".

وجاء توقيع الاتفاقية خلال حفل ختام فاعليات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" والذي عقد بالعاصمة الإدارية، خلال الفترة من ٣١ مايو حتى ١ يونيو ٢٠٢٢ تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبها، أشادت وزيرة الهجرة بالتعاون الفريد والمثمر بين الوزارتين وحجم الإنجازات التي تحققها وزارة الإنتاج الحربي في مجال الصناعة المدنية جنبًا إلى جنب مع الصناعات الدفاعية، مشيرة إلى التعاون البناء بين الوزارتين لإتاحة الفرصة لعلمائنا وخبرائنا بالخارج، للمشاركة في دعم جهود التنمية الصناعية

وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المختلفة خاصة في مجالات الصناعات المستقبلية.

وأضافت وزيرة الهجرة أن توقيع عقد الاتفاق بين "شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" و"شركة نالكو مصر"، يأتي كأحد ثمار التعاون مع خبرائنا المصريين بالخارج في مجال الصناعة في ضوء مؤتمرات "مصر تستطيع"، وخاصة النسخة السادسة "مصر تستطيع بالصناعة".

وأكدت مكرم أن سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" ساهمت خلال السنوات الماضية في تواصل عدد كبير من العلماء والخبراء المصريين بالخارج بعدد "19" وزارة وهيئة معنية "مما جعل لهم دورًا في (٥) مشروعات قومية تعمل عليها الدولة في المرحلة الحالية، وتم تنفيذ نحو (30) نتيجة على الأرض خرجت عن هذه المؤتمرات، وهذا ما يعكس أهمية مؤتمرات "مصر تستطيع" في ربط أبناءنا الخبراء بالخارج بوطنهم الأم للاستفادة من خبراتهم العميقة في المجالات المختلفة.

من جانبه، أشار الوزير محمد أحمد مرسي إلى أن العمل على استخدام مادة "البيوريت" في معالجة مياه الصرف الصحي خلال الفترة المقبلة سيساعد على إتاحة تقنية وحلول جديدة لمعالجة وتنقية المياه في مصر، مضيفًا أن شركة "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" (مصنع 18 الحربي) التابعة للوزارة متخصصة في العديد من المجالات ومن بينها توريد وتصنيع المواد الخام الكيميائية بما في ذلك كلورات الصوديوم المستخدم في إنتاج مادة البيوريت.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن توقيع هذا العقد مع شركة "نالكو مصر" يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكامل استراتيجية تحلية ومعالجة المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه وذلك باستكمال الدراسات اللازمة لضمان التطبيق الفعال لأحدث تكنولوجيات تحلية المياه المتطورة في مصر، والوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال من كافة الجوانب، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من المياه المتاحة، وكذلك توطين تصنيع مكونات محطات (تحلية / معالجة) المياه في مصر سعيًا لامتلاك القدرة في هذا المجال.

وأضاف الوزير أن استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي وشركاتها التابعة هي استخدام التكنولوجيا وكافة النظريات والعلوم الحديثة لاستنباط صناعة وطنية متطورة عالية التنافسية، وذلك من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتنفيذ مشروعات لصالح القطاع المدني لتساهم في خطة التنمية الشاملة بالدولة معتمدة في ذلك على الانفتاح والتعاون مع كافة الشركات العالمية وذلك لنقل وتوطين أحدث تكنولوجيات مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

كما ثمن الوزير، المشاركة الفعالة لوزارة الإنتاج الحربي في كافة "مؤتمرات مصر تستطيع"، موجهًا كذلك الشكر والتقدير لوزيرة الهجرة، على دعمها وتعاونها الدائم مع وزارة الإنتاج الحربي من خلال استقطاب الشركات العالمية العاملة في مجالات مختلفة؛ لبحث أوجه التعاون المشترك مع الوزارة، مثمنًا جهود وزيرة الهجرة ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج في كل المشروعات القومية وربط المستثمرين المصريين والأخوة العرب بوطنهم الأكبر.

من جانبه، أشار المهندس زياد عمران المدير الإقليمي لشركة نالكو ووتر، إلى أن الشركة متخصصة في مجال معالجة وتنقية المياه وتمتلك الإمكانيات الصناعية والتكنولوجية والبحثية التي جعلتها تبتكر مادة جديدة تستخدم في معالجة وتنقية مياه الصرف الصحي، حيث تقوم هذه المادة "البيوريت" بتنقية المياه من كافة أنواع الطحالب ومعالجتها.

ولفت إلى أنه تم تطبيق استخدام هذه المادة على أحد محطات الصرف الصحي ببلانة بمحافظة أسوان وأثبتت التجربة نجاحًا كبيرًا ما أدى إلى اعتمادها في المعالجة من "وزارة الصحة"، معربًا عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظرًا لما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات بشرية وتكنولوجيه هائلة تساعد على نجاح هذا التعاون.

من جهته، أشار السيد إلكس كاچو المدير الأقليمي لشركة ناكو ووتر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، إلى أن الشركة متخصصة في مجال معالجة وتنقية المياه وتمتلك الإمكانيات الصناعية والتكنولوجية والبحثية التي جعلتها تبتكر مادة جديدة تستخدم في معالجة وتنقية مياه الصرف الصحي، حيث تقوم هذه المادة "البيوريت" بتنقية المياه من كافة أنواع الطحالب ومعالجتها.

وقام بالتوقيع على عقد الاتفاق من جانب وزارة الإنتاج الحربي، الكيميائي السيد حسين البوص رئيس مجلس إدارة شركة "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة"، ومن جانب شركة "نالكو مصر" السيد إلكس كاچو المدير الإقليمي لشركة نالكو ووتر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند.