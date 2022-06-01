الدفاع الروسية: تدمير 5 مراكز قيادة و29 موقعا لتجمع القوات الأوكرانية بصواريخ عالية الدقة

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، تدمير 5 مراكز قيادة و29 منطقة تجمع عسكرية ومعدات عسكرية أوكرانية، بصواريخ روسية عالية الدقة.

وقال كوناشينكوف، في إيجاز صحفي بثته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، إن "الطيران الروسي قصف 61 منطقة عسكرية أوكرانية، كما تم تصفية أكثر من 140 متطرفا، وتدمير 9 دبابات وعربات قتال مشاة، وبطارية جراد وغيرها من الأسلحة والعتاد عسكري الأوكراني".

وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية "سو25" في منطقة سيرجيفكا بدونيتسك، ومروحية "مي 8" بمنطقة خاركوف، وسبع طائرات بدون طيار أوكرانية وصاروخين تابعين لمنظومة إطلاق الصواريخ المتعددة "سميرتش".

وتابع كوناشينكوف أنه "منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تم تدمير 3363 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1744 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و1077 طائرة من دون طيار، و185 مقاتلة، و129 مروحية".