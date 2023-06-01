الرئيس البولندي يرفض انتقاد أمريكا والاتحاد الأوروبي لمشروع قانون في بلاده

رد الرئيس البولندي على انتقاد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لقانون من شأنه أن يخضع زعيم المعارضة بالبلاد قيد التحقيق قبل انتخابات حاسمة، مشيرا إلى أن اعتراضات الجانبين ليس لها ما يبررها، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وعرض الرئيس أندريه دودا التحدث إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن مباشرة لتفسير التشريع الجديد الذي سيشكل لجنة خاصة للتحقيق في التدخل الروسي في بولندا.

وذكرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن اللجنة، التي قد تستهدف زعيم المعارضة دونالد توسك، قد يساء استغلالها للتأثير على انتخابات يتوقع لها أن تشهد منافسة محتدمة في أكتوبر المقبل.

وفوجئت اللجنة بسيل انتقادات بعدما وافق دودا على التشريع أمس الأول الاثنين.

وأعرب الاتحاد الأوروبي وحكومة الولايات المتحدة عن قلقهما إزاء قانون مثير للجدل في بولندا، يدعو إلى تشكيل لجنة للتحقيق بشأن النفوذ الروسي، علما بأن اللجنة يمكنها منع المسؤولين من تولي مناصبهم في حال وجدت أدلة مناسبة لذلك.

وقال المفوض الأوروبي للعدل ديدييه رايندرز أمس الثلاثاء إن السلطات الخاصة بمنع شخص ما من خوض الانتخابات لشغل منصب عام "بقرار إداري وبدون أي مراجعة قضائية"، تكون "مصدر قلق خاص".