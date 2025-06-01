جامعة طنطا توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة خير الزاد لتعزيز التنمية المجتمعية

شهدت جامعة طنطا اليوم توقيع بروتوكول تعاون وشراكة استراتيجية مع مؤسسة "خير الزاد" الخيرية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، بهدف تعزيز جهود خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودعم المبادرات التي تسهم في بناء القدرات الشبابية، وتمكين المرأة، وتلبية احتياجات الفئات الخاصة في محافظات إقليم الدلتا.

وقد قام بتوقيع البروتوكول من جانب جامعة طنطا الأستاذ الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومن جانب مؤسسة "خير الزاد" الخيرية الدكتورة مروة الصعيدي، بحضور الدكتورة أمل عبد الستار، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات المجتمعية.

ويأتي هذا البروتوكول، الذي يمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد، في إطار سعي الطرفين لتفعيل آليات التعاون المشترك في مجالات متعددة. ومن أبرز بنود البروتوكول تقديم الاستشارات العلمية والفنية في مجالات خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مع التركيز على تدريب وتأهيل الطلاب والخريجين والسيدات المعيلات لسوق العمل. كما يشمل البروتوكول الإشراف على الدورات التدريبية التي تنظمها المؤسسة، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل مشتركة للشباب في مجالات متنوعة، إضافة إلى التعاون في مجال البحث والتطوير لمواكبة التحديات المجتمعية المتغيرة.

ويهدف البروتوكول أيضاً إلى تنظيم أنشطة تدريبية متنوعة تشمل الدورات، والندوات، وورش العمل، والمؤتمرات، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية. كما يتضمن تأهيل السيدات وتدريبهن على الحرف والمهارات اليدوية لدعمهن في دخول سوق العمل وتحقيق الاستقلال المادي، بالإضافة إلى تنظيم ندوات توعوية للأطفال والشباب حول قيم الانتماء الوطني، مصحوبة برحلات تثقيفية. ويشمل البروتوكول كذلك تقديم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة من النواحي المعنوية، والرياضية، والثقافية، والفنية.

وفي إطار تفعيل بنود البروتوكول، تم بالفعل تنظيم دورة متخصصة لتعليم فنون الحياكة والتطريز بكلية الفنون التطبيقية بجامعة طنطا، والتي شهدت إقبالاً واسعاً من المتدربات الراغبات في صقل مهاراتهن. وتتويجاً لجهود التميز في هذه الدورة، تم تسليم إحدى المتدربات المتميزات ماكينة خياطة حديثة دعمًا لها في تأسيس مشروعها الخاص، كمثال حي على الأثر الإيجابي المباشر لهذا التعاون في تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتوفير فرص عمل حقيقية.

وفي تصريح صحفي، أعرب الأستاذ الدكتور محمود سليم، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول، قائلاً: "نحن سعداء للغاية بهذا التعاون مع مؤسسة خير الزاد الخيرية، التي نعتبرها شريكاً حقيقياً في مسيرة التنمية المجتمعية. هذا التعاون سيمكننا من توسيع نطاق خدماتنا ودعم شريحة أكبر من أبناء المجتمع، وخاصة الشباب والمرأة، وتأهيلهم لسوق العمل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030".

من جانبها، أعربت الدكتورة مروة الصعيدي، ممثلة مؤسسة "خير الزاد" الخيرية، عن سعادتها بالشراكة مع جامعة طنطا، قائلة: "إن تعاوننا مع جامعة طنطا، ذلك الصرح العلمي العريق، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا المشتركة في خدمة المجتمع. نحن نؤمن بأن تضافر الجهود بين المؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات التنموية وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين".