الثانية على الجمهورية بالدبلومات الفنية الزراعية: «أحلم بالدكتوراة وتنمية الوادي الجديد»

«بحلم بالماجستير والدكتوراة وخدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية بالمحافظة»، بهذه الكلمات تحدثت رانيا عبدالرحمن عبدالرحيم، الحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية الزراعية، بمجموع 514.5 درجة بنسبة 93.6 %.

وقالت ابنه قرية جدة التابعة لمركز باريس بالوادي الجديد، في حديثها لـ«الشروق»، إنها منذ التحاقها بمدرسة باريس الثانوية الزراعية وهي تحلم بالحصول على مجموع مرتفع وتصبح من أوائل الجمهورية بهدف الالتحاق بكلية الزراعة، لتتوجه بعدها نحو الحصول على الماجستير والدكتوراة وتحقيق حلمها الأسمى الذي ظلت تحلم به منذ التحاقها بالثانوية الزراعية بهدف إثبات دور التعليم الفني الذي ينظرله المجتمع بنظره مختلفة عن التعليم الثانوي العام .

وأضافت: «والدي ووالدتي هم سر نجاحي وتفوقي بتوفيرهما لي كافة سبل الراحة ومتطلبات الدراسة والذهاب يوميًا إلى المدرسة بمدينة باريس، بالإضافة إلى إن والدي يعمل سائقًا وصاحب سيارات ومعدات ثقيلة ولا يكل ولا يمل من توفير متطلباتي أنا وأخوتي».

وأشارت إلى بذل المعلمين بالمدرسة مجهودًا كبيرًا من أجل نجاحها وتفوقها، بمتابعتهم المستمرة اليومية حتى انتهاء الامتحانات.

وطالبت كافة الطلاب بالتعليم الفني الجد والاجتهاد وإثبات أنفسهم فهم وقود العمل في المجتمع وبالأخص التعليم الزراعي مستقبل المحافظة، مشيرة إلى نشئتها في بيئة زراعية بقرية تابعة لمركز باريس.

من جانبة قال ناصر إبراهيم، مدير إدارة باريس التعليمية، إنه يشعر بالفخر لوجود بناته الطالبات بمدرسة باريس الثانوية الزراعية من ضمن الأوائل على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية، في ظل الانضباط داخل مدارس إدارة باريس والمتابعة المستمرة من جانب الدكتور ابراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، في ظل توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأكد أن إدارة باريس لا تألو جهدًا في متابعة الطلاب بكافة المراحل والعمل على توفير كافة سبل الراحة وتهيئة المناخ الدراسي المناسب.