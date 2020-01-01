كندا تمدد حظر دخول أراضيها حتى نهاية يوليو

مددت الحكومة الكندية الحظر الحالي على معظم المسافرين الدوليين حتى 31 يوليو القادم، بعد أن أغلقت الحدود أمام المسافرين من الخارج للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



ويتيح الحظر للمقيمين الدائمين وأفراد أسرهم والدبلوماسيين والأطقم الجوية بالدخول للبلاد، بشرط عدم معاناة أيا منهم من أعراض الفيروس.



يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بشكل كبير في مقاطعة أونتاريو الكندية أمس الثلاثاء بعد أن ارتفعت بشكل حاد أول أمس الإثنين.



وأكد مسؤولو الصحة العامة في المقاطعة الرئيسية في كندا اصابة 157 شخص اليوم الثلاثاء ، وهو انخفاض حاد من 257 حالة جديدة تم تسجيلها أول أمس الاثنين، معظمها من منطقة وندسور-إيسيكس.



كما أكدت المقاطعة حدوث سبع حالات وفاة أخرى مرتبطة بالفيروس، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات في المقاطعة إلى 2672. وقال مسؤولو الصحة إن العدد الإجمالي للحالات في الإقليم يبلغ الآن 35068 حالة.