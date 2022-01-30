مدحت العدل: مصر تخلصت من كابوس في 30 يونيو

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وجه الكاتب مدحت العدل التهنئة للشعب المصري، قائلا كل عام والرئيس السيسي والشعب المصري والعربي بخير بذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال خلال مداخلة مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج كلمة السر، المذاع عبر قناة صدى البلد، إن مصر تخلصت من كابوس والآن تبنى من جديد.. والدولة تتخطى كل الصعاب.

وأوضح أن مصر تسير لكل خير ومهما مرت بظروف اقتصادية؛ إلا أن القادم افضل وسنعبر كل الأزمات.

وتابع أن الفن سيعبر بعمق عن ثورة 30 يونيو ونفذنا مسلسل الداعية خلال وجود الإخوان للتحذير من استغلال الدين في السياسة.

وأوضح أن الإخوان تخاف من القوة الناعمة وتأثير الفن وتستغل الدين للوصول لعقول المصريين.