تراجع صادرات كوريا الجنوبية للشهر الثامن على التوالي

شهدت صادرات كوريا الجنوبية تراجعا مستمرا للشهر الثامن على التوالي في يوليو، في ظل قيود التصدير اليابانية والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة قولها، اليوم الخميس، إن صادرات البلاد انخفضت بنسبة 11% على أساس سنوي في شهر يوليو، لتصل إلى 14ر46 مليار دولار.

وبالتالي، سجلت الصادرات تراجعا مستمرا للشهر الثامن على التوالي منذ ديسمبر من العام الماضي، إلا أن صادرات البلاد شهدت تحسنا نسبيا في يوليو مقارنة بشهر يونيو عندما تراجعت الصادرات بنسبة 7ر13%، لتسجل بذلك أكبر تراجع منذ 3 سنوات و5 أشهر.

ومن ناحية أخرى، أفادت "يونهاب" بتراجع واردات البلاد بنسبة 7ر2% على أساس سنوي في يوليو، لتصل إلى 7ر43 مليار دولار.

وحقق الميزان التجاري فائضا قدره 44ر2 مليار دولار، مسجلا فائضا مستمرا للشهر الـ 90 على التوالي.