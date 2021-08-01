قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن «هذا الوقت من العام يشهد ارتفاع درجة الحرارة بشكل ملحوظ»، منوهًا إلى تعرض البلاد إلى ارتفاعات متتالية في درجات الحرارة، حتى بداية الأسبوع المقبل.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة ْ42 في الظل منتصف الأسبوع الجاري، منوهًا إلى أن درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى ْ44.

وناشد المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان لفترات طويلة، وشرب المياه بصورة دورية، وارتداء غطاء واقي للرأس أثناء الخروج من المنازل، وعدم التواجد داخل أماكن مغلقة، إضافة إلى ارتداء ملابس خفيفة وقطنية قدر الإمكان.