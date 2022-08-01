وزير النقل: انتهاء المرحلة الأولى من تطوير وتوسعة الطريق الدائري

الوزير: العمل في المرحلة الثانية من الطريق.. وتنفيذ 33 محطة أتوبيس ترددي بعد الانتهاء من رسوماتها المعمارية والإنشائية

أعلن وزير النقل، كامل الوزير، الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، حيث شملت أعمال التطوير والتوسعة بها في المسافة من (المريوطية/ المنيب/ الأوتوستراد/ القاهرة الجديدة / السلام/ مسطرد / إسكندرية الزراعي) والمسافة من تقاطع (المنصورية/ طريق الفيوم/ تقاطع طريق الواحات) بإجمالي طول 76 كيلو متر.

وتفقد الوزير، برفقة رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، اللواء حسام الدين مصطفى وقيادات الهيئة، أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التطوير الشامل للطريق حول القاهرة الكبرى، والتي تشمل المسافة من تقاطع الدائري مع الإسكندرية الزراعي وحتى تقاطع الدائري مع الإسكندرية الصحراوي وقطاعات (الإسكندرية الصحراوي / وصلة الواحات) و(المريوطية / المنصورية) بإجمالي طول 34 كيلو متر.

وتشمل المرحلة الثانية محاور المريوطية والجزائر والمرج وإنشاء مطلع ومنزل تقاطع الدائري مع طريق الإسماعيلية الزراعي.

كما تابع الوزير التقدم في معدلات تنفيذ الطريق الخدمي (السطحي) والذي يبلغ عرضه 10 متر حول الطريق الدائري من الخارج والداخل، ووجه باستمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإزالة كافة التحديات الخاصة بهذا الطريق، وكذلك تم متابعة التقدم في أعمال إنارة الطريق، وحيث يتم تركيب أعمدة (الهاي ماست) وأعمال منظومة النقل الذكي على الطرق (ITS)، والتي تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق.

وأكمل الوزير جولته بمراجعة التقدم في معدلات تنفيذ محطات الأتوبيس الترددي (BRT) التي يبلغ عددها 48 محطة، حيث تم البدء في تنفيذ 33 محطة التي تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها، مثل محطة الأتوبيس الترددي بمحور المشير والربط بينها وبين مونوريل العاصمة الإدارية، مشددا على كتابة أسماء محطات (BRT) باللغة العربية.

ويتضمن أعمال تطوير الطريق الدائري ليصبح 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات (BRT) ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه، ماعدا في كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه، ويدخل تنفيذ مشروع الـ (BRT) على الطريق الدائري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تنفيذ شبكات ووسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، كما زار المواقع المخصصة لشحن أتوبيسات (BRT).

وقال وزير النقل، على هامش الجولة أمس، إن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري هو ملحمة بكل المقاييس يتم تنفيذها على مدار 24 ساعة، مضيفا أن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من كافة مراحل هذا المشروع الهام، وأن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.

وناشد المواطنين بعدم إلقاء المخلفات على الطريق الدائري والطرق لتجنب وقوع الحوادث مع المحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان، لافتا إلى تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكباري، واستخدامها في إنشاء مواقف للميكروباص ومناطق انتظار لخدمة الأتوبيس الترددي (BRT).