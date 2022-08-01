محافظ أسوان يتابع جهود مبادرة لتسكنوا إليها

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الاثنين، جهود مبادرة "لتسكنوا إليها" التي أطلقها الأزهر الشريف والتي تمثلت في تنظيم ندوة توعوية بالمعهد الأزهري بالكاجوج التابع لمركز كوم أمبو، وذلك وسط حضور نحو 140 شخصا من أهالي القرية، وذلك ضمن سلسلة الندوات التي يتم تنظيمها ضمن مبادرة "لتسكنوا إليها" والتي أطلقها الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على مستوى المحافظا،ت وتستهدف تيسير الزواج وعدم المغالاة في التكاليف للمقبلين على الزواج.

وأكد المحافظ، أننا نسعى جاهدين لتحقيق العوائد الإيجابية من هذه المبادرة لتساهم بالتنسيق مع مبادرة "الناس لبعضهم" في إعلاء القيم المعنوية للزواج ، ونشر التوعية بأهمية التخفيف على كاهل الأسر المقبلة على الزواج بالمجتمع المصري، وخاصة في ظل الظروف الراهنة.

وطالب بحشد جميع الجهات المعنية على مستوى المحافظة لتفعيل المبادرة وإبراز دورها وأهدافها والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهدفين، ولاسيما أنه يتم تنظيم هذه الندوات التعريفية بالتنسيق بين مشيخة الأزهر الشريف والأوقاف والمجلس القومي للمرأة ووحدتي السكان وتكافؤ الفرص وبإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ.