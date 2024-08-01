7 خطوط طيران تلغي رحلاتها لإسرائيل

ألغت 7 خطوط طيران رحلاتها إلى إسرائيل وسط تصاعد للتوتر مع إيران، التي توعدت برد قاس على إسرائيل، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على أراضيها، وكذلك تحسب تل أبيب لرد على اغتيال القائد العسكري بحزب الله اللبناني فؤاد شكر، في ضربة على الضاحية الجنوبية.

ووفقًا لفضائية «الشرق» للأخبار، أعلنت شركات يونايتد إيرلاينز ودلتا الأمريكيتين، ولوفتهانزا الألمانية، والخطوط النمساوية، والخطوط البلجيكية، وطيران الهند، إلغاء رحلاتها كافة إلى إسرائيل.

وجاء إلغاء الرحلات، بعدما ذكرت تقارير أن طائرة لوفتهانزا المتوجهة من ميونيخ إلى تل أبيب هبطت في مطار لارناكا بقبرص، صباح الخميس، قبل أن تعود إلى ألمانيا مرة أخرى، بعد أن رفض طاقمها التحليق إلى إسرائيل، وفقاً لـ«تايمز أوف إسرائيل».

وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، إن نحو 70 ألف مسافر في مطار بن جوريون، يحاولون اللحاق بآخر الرحلات المغادرة، تحسباً للمزيد من الإلغاءات، فيما يسعى آخرون إلى إلغاء رحلاتهم خشية عدم تمكنهم من العودة.

وأعلنت لوفتهانزا الخميس، إلغاء جميع رحلات الركاب والبضائع من تل أبيب وإليها حتى 8 أغسطس، كما أعلنت تمديد إلغاء الرحلات من بيروت وإليها حتى 12 أغسطس.

وقال متحدث باسم المجموعة إن «السبب وراء ذلك هو التطورات الراهنة في المنطقة».

وذكرت «دلتا إيرلاينز» الأمريكية إنها ستوقف الرحلات بين نيويورك وإسرائيل حتى الجمعة، بسبب «النزاع في المنطقة»، فيما أعلنت «يونايتد إيرلاينز» الأمريكية، الأربعاء، تعليق رحلاتها اليومية من الولايات المتحدة إلى تل أبيب «لأسباب أمنية».

وقالت «يونايتد إيرلاينز» في بيان: «نراقب الوضع عن كثب، وسنتخذ قرارات بشأن استئناف الرحلات إلى تل أبيب مع تركيز على سلامة عملائنا وأطقمنا».