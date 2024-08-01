محافظ المنوفية يشهد عقد قران عروسين يتيمين

شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مراسم عقد قران عروسين أيتام من إحدى مؤسسات تربية البنات والبنين بمدينة شبين الكوم كوكيل للعروس بمكتبه بالديوان العام، وذلك لمشاركتهم فرحتهم في إتمام عرس زواجهم وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع تلك الفئات وتلبية احتياجاتهم لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

شهد على عقد الزواج محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام، وبحضور اللواء وليد البيلي، السكرتير العام المساعد، ومحمد موسى، رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر، ومصطفى بسيوني، نائب رئيس مجلس الإدارة، ورجل الأعمال المهندس أسامة مدكور.

ووسط أجواء من الفرحة والزغاريد، قدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للعروسين، وقدم لهما مساعدات مالية دعمًا لهما، ووعدهما بحضور حفل الزفاف، داعيًا المولى عز وجل أن يتمم زواجهما على خير وأن يجعله زواجًا مباركًا.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة ستتكفل بكافة مصاريف حفل الزفاف واستكمال مستلزمات بيت الزوجية بالتنسيق مع إحدى الجمعيات دعمًا لهما في بناء حياة أسرية جديدة، وذلك في إطار الشراكة الفعالة بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني لتعظيم دور العمل الخيري وتعزيز أواصر التراحم بين مختلف فئات المجتمع.

حرص العروسان على التقاط الصور التذكارية مع محافظ المنوفية، وأوصى المحافظ زوجها بالمعاملة الحسنة والحفاظ عليها، مؤكدًا لهما دعمه الكامل والوقوف بجانبهما لتحقيق حياة أسرية كريمة تنعم بالسعادة.

من جانبه، ثمن العروسان الدور الأبوي للمحافظ لما لمسوه من اهتمام وتقديم يد العون والمساهمة في تخفيف أعباء الزواج عنهما، ورعايته الشاملة لأبنائه الأيتام، وحرصه على التواصل المباشر والدائم معهم لتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.