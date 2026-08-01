نبيل فهمي: الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في جنوب لبنان مشينة وغير مقبولة

أكد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، على الدعم العربي الكامل لموقف الدولة اللبنانية في إدانة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المشينة على الجنوب اللبناني، لاسيما التفجيرات الأخيرة التي استهدفت بنى تحتية ومعالم أثرية مدرجة على لائحة التراث العالمي، في انتهاك سافر ومرفوض للقوانين والأعراف الدولية، وشدد على التضامن مع لبنان في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

وأوضح فهمي، أن استمرار هذا النهج العدواني من جانب الاحتلال الإسرائيلي يهدد بنسف المسار التفاوضي القائم، ويستدعي تحركًا فوريا من المجتمع الدولي ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية ـ باعتبارها طرفا راعيا للمفاوضات- لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على السيادة اللبنانية والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن 1701 بما يشكله من ضمانة دولية مهمة للحفاظ على حقوق لبنان السيادية.

ووثقت صور آثار تفجيرات نفذتها القوات الإسرائيلية بعد منتصف ليل الخميس إلى الجمعة في محيط منطقة قلعو الشقيف التاريخية جنوب لبنان، في حين زعمت إسرائيل أنها دمرت أنفاق لحزب الله اللبناني.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أمس الجمعة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت تفجيرات ضخمة جداً خصوصاً في "منطقة قلعة الشقيف" التاريخية التي أدرجتها منظمة اليونسكو بصفة عاجلة ضمن قائمة التراث العالمي وقائمة التراث العالمي المهدد بالخطر وتقع في المنطقة التي لا تزال قوات الاحتلال تنتشر فيها في جنوب لبنان.

في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الجيش الإسرائيلي دمر أنفاقاً لحزب الله في منطقة الشقيف باستخدام نحو 700 طن من المتفجرات.