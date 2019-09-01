المصرية للاتصالات تحقق 25% نموا فى إجمالى الإيرادات خلال النصف الأول من 2019

عادل حامد: النمو القوى فى الإيرادات ساهم فى استقرار صافى الأرباح رغم تطبيق نظام المعاش المبكر



نمت الإيرادات المجمعة للشركة المصرية للاتصالات بنحو 25% ليصل إجمالى الإيرادات المجمعة 12.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام مقارنة عن نفس الفترة من العام السابق مدفوعة بالزيادة فى ايرادات خدمات البيانات وزيادة مبيعات الكوابل البحرية والمتمثلة بشكل رئيسى فى إيرادات عبور الكابل PEACE والبالغة 20 مليون دولار.



وأظهرت أعمال الشركة الوطنية نموًا فى قاعدة عملائها على مستوى جميع الخدمات المقدمة، حيث ارتفع عدد مشتركى التليفون الثابت بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضى، وتزايد عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 19% ومشتركى المحمول بنسبة 29% عن نفس الفترة من العام الماضى.

وشهدت اعمال الشركة زيادة فى صافى الربح بعد الضرائب بنسبة قدرها 41% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة لعدة عوامل أبرزها أرباح فروق العملة والنمو فى الإيرادات التشغيلية وتعافى إيرادات الاستثمار من فودافون.



سجلت الشركة تكاليف قدرها مليار جنيه قيمة مستحقات ما يقرب من 2000 موظف تطبيقًا لبرنامج المعاش المبكر ما أدى إلى انخفاض الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.6 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بينما استقر صافى الربح بعد الضرائب ليحقق مبلغ 2.1 مليار جنيه.



من جانبه قال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات أن الأداء المالى والتشغيلى المتميز الذى حققته الشركة خلال هذا الربع يؤكد على قدرتنا على الاستمرار فى تنفيذ استراتيجيتنا بنجاح وتعظيم العائد على الاستثمار من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة لعملائنا، والذى انعكس بوضوح فى زيادة إيرادات خدمات البيانات.



كما ساهمت الإيرادات المحققة من اتفاقية الكابل PEACE والتى أعلن عنها فى إبريل الماضى فى زيادة نمو الإيرادات بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.



«سعداء بإطلاق نظام WE SPACE للإنترنت الذى يعد نقلة فى سوق الإنترنت المصرى عن طريق تقديم مجموعة من الباقات فائقة السرعة تبدأ من 30 ميجابيت بدلا من 5 ميجابيت وهو الأمر الذى يعظم الاستفادة من استثماراتنا فى تطوير شبكاتنا. مستمرون فى تقديم المزيد من الخدمات لعملائنا حيث وضعت الشركة حجر الأساس لتقديم خدمات البث التليفزيونى عبر الإنترنت IPTV فى جميع أنحاء الجمهورية» ــ تبعا لحامد.



وقد أطلقت تطبيق المحفظة الإلكترونية عبر المحمول WE Wallet ما يمكن الشركة من تحقيق الريادة فى سوق الاتصالات المصرى كأول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.