محافظ أسوان: مهلة أسبوعين لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان اليوم مهلة أسبوعين لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من اللجان الفنية التي جرى تشكيلها على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وتتولى اللجان تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر بكل منطقة.

وأشار المحافظ إلى أن عدد الحالات التي تقدمت للتصالح حتى الآن وصلت إلى 30 حالة بعد الإعلان بالوحدات المحلية والمصالح الحكومية عن بدء إجراءات قبول طلبات التصالح من أجل استرداد حق الدولة وفرض هيبتها وسيادة القانون بالشكل المطلوب.

جاء ذلك أثناء الجولة الميدانية المفاجئة للمحافظ لمتابعة منظومة النظافة العامة داخل نطاق مدينة أسوان ، بجانب تفقد الأعمال الإنشائية الجارية بالمسرح المكشوف بمتحف النيل الوثائقي.

وكلف محافظ أسوان مسئولي مديرية الإسكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لمراجعة كافة العقارات والعمارات السكنية والمبانى الواقعة بطول طريق السادات وحتى مطلع الخزان لإلزامها بدهان واجهاتها باللون الموحد.

وشدد المحافظ على عدم توصيل أي مرافق عامة لأى عقار سكنى لا يلتزم بهذا اللون وذلك تمهيداً لتعميمه فى كافة أرجاء المدينة لإعادة الشكل الجمالى والنسق الحضارى للمبانى والعقارات وخاصة أنه جرى عمل نموذج إسترشادي لألوان الدهانات المطلوبة أثناء تجديد دهان مبنى ديوان عام المحافظة.

وخلال جولته بمتحف النيل أعطى المحافظ توجيهاته لمديرة المتحف المهندسة إيرين فايز بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية الخاصة بالمرحلة الأولى للمسرح المكشوف بمتحف النيل وفقاً للبرنامج الزمنى لتجهيزه على أكمل وجه وافتتاحه أمام الجمهور فى أقرب وقت ممكن.

وقال إن نسبة التنفيذ به وصلت إلى 70 % حيث يقام المسرح على مساحة 5 ألاف م2 بتكلفة إجمالية تصل لحوالى 5 مليون جنيه ليسع نحو 2500 متفرج على أن يعقب ذلك تنفيذ المرحلة الثانية والتى تشمل إنشاء باركنج وإنهاء أعمال الكهرباء واللاندسكيب واللمسات الجمالية المطلوبة.