مصرع فني كهرباء صعقا أثناء عمله داخل شقة بزفتى

لقي فني كهرباء بقرية سنباط التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء عمله داخل شقة سكنية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتى العام.

وكان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي، يفيد باستقبال مستشفى زفتى العام؛ جثة شاب في العقد الثالث من العمر إثر تعرضه لصعق كهربائي، وتبين من التحريات أن الجثة لـ "مصطفى صبرى - 26 سنة- فني كهرباء" ومقيم بقرية سنباط بدائرة المركز، وتعرض لصعق كهربائي أثناء عمله في إحدى الشقق أثناء تركيب لمبة كهربائية، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري على المتوفي، للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الوفاة والتصريح بدفن الجثة.