البنتاجون: ارتفاع معدلات الانتحار بين شباب المجندين في القوات الأمريكية

كشفت بيانات حديثة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن ارتفاع معدلات الانتحار في القوات الأمريكية العاملة في غضون السنوات الثلاث الماضية، وبشكل رئيسي بين المجندين الذكور الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ووفقا لبيانات البنتاجون فإن ما إجماليه 498 فردا من القوات العاملة انتحروا العام الماضي، وأن حالات الانتحار بين أولئك المنخرطين في الخدمة الفعلية في كل سلاح عسكري ارتفع إلى 9ر25 لكل 100 ألف جندي في عام 2019، مقارنة بـ 4ر20 لكل 100 ألف جندي من أفراد الخدمة في عام 2014.

وأوضحت البيانات أنه في عام 2018، توفى 326 جنديًا في الخدمة الفعلية بهذه الطريقة وفي عام 2019 كان العدد 344، في حين تبين أن حالات الانتحار بين الحرس الوطني وقوات الاحتياط بقيت في نفس المستويات بين عامي 2014 و 2019.