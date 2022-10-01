القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز ميج-29 في منطقة ميكولاييف

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم السبت، إن الطائرات المقاتلة التابعة لقوات الفضاء الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز (ميج 29)، بالقرب من منطقة بافلوفكا المأهولة بالسكان في منطقة نيكولاييف جنوب أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية عنه قوله إن القوات الروسية قضت على أكثر من 270 جنديا أوكرانيا وخمس دبابات بينما أحبطت محاولة الجيش الأوكراني التقدم في اتجاه نيكولاييف وكريفوي روج.

وقال المتحدث إن قوات حليفة انسحبت من كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية في الوقت الذي تمكنت فيه القوات الروسية من القضاء على أكثر من 200 جندي أوكراني في هذا الاتجاه خلال 24 ساعة.

وتابع أنه "نظرا لظهور تهديد بتعرض القوات للتطويق، تم سحب القوات الحليفة من منطقة كراسني ليمان المأهولة بالسكان إلى مواقع أكثر فائدة".

وذكر المسؤول العسكري أن القوات الروسية قضت على أكثر من 200 جندي أوكراني وخمس دبابات وتسع مركبات قتالية للمشاة في اتجاه كراسني ليمان. وحدد أنه على الرغم من الخسائر الفادحة، جلب العدو قوات احتياطية واستمر في التقدم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت سبعة صواريخ من طراز (هيمارس)، أطلقت من راجمات الصواريخ وصاروخين أمريكيين مضادين للرادارات وصاروخ تكتيكي من طراز توشكا-يو.

وقال كوناشينكوف إن القوات المسلحة الروسية قضت على أكثر من 50 مسلحا بضربة صاروخية على مركز انتشار للواء عسكري أوكراني في محيط كوبيانسك.

وتابع المتحدث إن القوات الجوية الروسية دمرت دمرت نظامي راجمات صواريخ من طراز هيمارس أمريكي الصنع وقضت على ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا بالقرب من زابوريجيا في إطار العملية العسكرية الخاصة.