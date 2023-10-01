لجنة حكام البريميرليج تعتذر لليفربول عن خطأ هدف دياز أمام توتنهام

اعتذرت لجنة حكام الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى نادي ليفربول، بسبب هدف النجم الكولومبي لويس دياز، الملغى ضد توتنهام هوتسبير في البريميرليج.
كان قد فاز توتنهام على نظيره ليفربول بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024.
وأصدرت لجنة حكام البريميرليج بيانًا رسميًا بشأن هدف لويس دياز، الملغى ضد توتنهام بداعي التسلل.
وجاء بيان لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي كالتالي:
«نعترف بأنه قد حدث خطأ بشري خلال مباراة ليفربول وتوتنهام بالشوط الأول».
وأضافت: «هدف لويس دياز تم إلغاؤه بداعي التسلل لكنه كان قرارًا خاطئًا وكان يستحق احتساب الهدف مع تدخل الفار».
وأكدت: «سنقوم بإجراء تقييم كامل على الأمور التي أدت لهذا الخطأ».