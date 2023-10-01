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لجنة حكام البريميرليج تعتذر لليفربول عن خطأ هدف دياز أمام توتنهام

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 12:00 ص | آخر تحديث: الأحد 1 أكتوبر 2023 - 12:00 ص

اعتذرت لجنة حكام الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى نادي ليفربول، بسبب هدف النجم الكولومبي لويس دياز، الملغى ضد توتنهام هوتسبير في البريميرليج.

كان قد فاز توتنهام على نظيره ليفربول بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024.

وأصدرت لجنة حكام البريميرليج بيانًا رسميًا بشأن هدف لويس دياز، الملغى ضد توتنهام بداعي التسلل.

وجاء بيان لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي كالتالي:

«نعترف بأنه قد حدث خطأ بشري خلال مباراة ليفربول وتوتنهام بالشوط الأول».

وأضافت: «هدف لويس دياز تم إلغاؤه بداعي التسلل لكنه كان قرارًا خاطئًا وكان يستحق احتساب الهدف مع تدخل الفار».

وأكدت: «سنقوم بإجراء تقييم كامل على الأمور التي أدت لهذا الخطأ».


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