الرد النهائي بشأن إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

رد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على مسابقة الدوري العام على احتمالية إعادة مباراة نادي الزمالك أمام المقاولون العرب.

وقال عامر حسين في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب؟ إعادة المباراة تكون في حالة واحدة، هي وجود خطأ في تطبيق القانون، وأن الحكم يعترف بذلك".

وأضاف: "تقرير حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب لم يتضمن اعتراف بارتكاب خطأ في تطبيق القانون، لذا لا يوجد أمر لائحي يعيد مباراة الزمالك والمقاولون العرب".

وتابع: "أخطاء الحكام لا تعيد المباريات، و70% من المباريات بها أخطاء من الحكام حتى في وجود تطبيق الفيديو.. هذه هي كرة القدم وقوانينها".

وعن معاقبة الحكام في حال وجود أخطاء تحكيمية بالمباريات، قال عامر حسين: "هذه أمور خاصة بلجنة الحكام ورئيس لجنة الحكام".

وأكمل: "لجنة الحكام تعقد اجتماعًا بعد كل جولة، ويظهرون الأخطاء التحكيمية، وتتم مناقشتها ومن ثم يتخذ القرارات، واتحاد الكرة لا يناقش الحكام في قراراتهم".

وأتم عامر حسين تصريحاته قائلًا: "معاقبة مترجم الزمالك بالإيقاف 4 مباريات وتغريم 200 ألف جنيه؟ هذه القرار تم اتخاذه بناءً على تقرير الحكم".