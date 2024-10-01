أمين عام حلف الناتو الجديد يشيد بترامب ويتعهد بدعم أوكرانيا

استهل الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته منصبه، اليوم الثلاثاء، بالإشادة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وتعهد جديد بمواصلة دعم أوكرانيا في دفاعها ضد الغزو الروسي الشامل.

وقال روته في أول مؤتمر صحفي له بعد حفل تسليم واستلام المنصب في بروكسل اليوم الثلاثاء، إن "تكلفة دعم أوكرانيا أقل بكثير من التكلفة التي سنتحملها حال سماحنا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالحصول على ما يريد".

وحول احتمال عودة ترامب للبيت الأبيض، قال روته إنه ليس قلقا لأنه عمل مع المرشح الجمهوري للرئاسة من قبل.

وذكر روته أن ترامب حث حلفاء الناتو على إنفاق المزيد على الدفاع ، وأكد أن هذا هو الحال الآن.

وأضاف: "لقد كان يدفعنا أيضا نحو الصين ، وأعتقد أنه كان محقا في ذلك".

وكرر الأمين العام الجديد في وقت لاحق إشادته بالرئيس الأمريكي السابق لإقناعه الحلفاء بتعزيز استثماراتهم في الدفاع.

وقال روته إنه "بفضل ترامب"، زاد الحلفاء الإنفاق الدفاعي منذ عام 2018 ، في إشارة إلى قمة قادة الناتو التي شابها التوتر عندما ضغط الرئيس الأمريكي آنذاك على الأعضاء بشدة لزيادة الإنفاق.

وأوضح روته أيضا أن ترامب كان محقا في تحذير الحلفاء من التحديات التي تفرضها الصين.

يشار إلى أن حلف الناتو يشعر بالقلق إزاء القوة العسكرية المتزايدة لبكين وينظر إلى الصين على أنها تحد لأمن الحلف. كما ينتقد الحلف دعم الصين لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.