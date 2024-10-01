مقتل 8 إسرائيليين في عملية إطلاق النار قرب تل أبيب

شهدت مدينة يافا مساء اليوم الثلاثاء، حادثة إطلاق نار استهدفت موقعين، بما في ذلك محطة القطار الخفيف وكنيس في تل أبيب، ما أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة.

جاء ذلك في حصيلة أعلنتها «نجمة داوود الحمراء » (خدمة الإسعاف الإسرائيلية)، بخصوص العملية التي وقعت في وقت سابق من مساء اليوم.

يأتي هذا فيما الإذاعة الإسرائيلية العامة بأن فلسطينيين نفذا الهجوم وتم تحييد أحدهما (علمًا بأن لفظ تحييد يستخدم غالبًا للإشارة إلى استشهاد منفذي العمليات من الفلسطينيين).

ووفقًا لتقرير هيئة البث العام الإسرائيلية، فإن الحادث وقع في مواقع متعددة، بما في ذلك محطة القطارات في "شديروت يروشاليم" وكنيس في شارع غزة بتل أبيب.