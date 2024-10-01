قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن هناك نقاشا دائرا حول كيفية رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني.

وأضاف في كلمة مصورة له من البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، أن العواقب على طهران لم تتبين بعد، بحسب وكالة رويترز.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه سيتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن هجوم إيران غير مؤثر فيما يبدو.

وأطلقت إيران، مساء الثلاثاء، وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل، فيما انطلقت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن نحو 200 صاروخ أطلقت من إيران على إسرائيل.

وأكد الحرس الثوري أن إطلاق الصواريخ يأتي ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ونائب قائد الحرس الثوري في بيروت عباس نيلفروشان.