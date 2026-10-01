أكسيوس: روبيو طالب الوفد الإيراني بمغادرة الولايات المتحدة فورا بعد تعثر المفاوضات

طالب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الاثنين، الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمغادرة الولايات المتحدة فورا، بعد تعثر المفاوضات، وفقا لما نقله موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصدر ثان مطلع على الأمر.

ورغم أن الإيرانيين كانوا على الأرجح سيغادرون الولايات المتحدة قريبا على أي حال، فإن خطوة روبيو شكلت توبيخا دبلوماسيا غير معتاد للغاية، وكشفت عن عمق انعدام الثقة بين البلدين، في ظل جهود غير مثمرة للتوصل إلى إنهاء للحرب، بحسب أكسيوس.

وحاول وسطاء قطريون تحقيق انفراجة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهم أحرزوا تقدما محدودا، في ظل عدم استعداد أي من الجانبين لتقديم تنازلات.

وكان من بين الذين طُلب منهم مغادرة نيويورك وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وقال المسؤول الأمريكي: "طرد الوزير روبيو الوفد الإيراني الذي تجاوز مدة بقائه المسموح بها. كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد انتهت، لذا حان وقت مغادرتهم".

وفي صباح الاثنين، اعتقد البيت الأبيض أن المفاوضات مع إيران قد تحرز تقدما في وقت لاحق من اليوم، لكن بحلول أواخر فترة بعد الظهر، أصبح من الواضح أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وفقا لأكسيوس.