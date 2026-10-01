مقتل عاملين وإصابة ثالث برصاص زميلهما في فرجينيا بأمريكا وانتحاره خلال مواجهة مع الشرطة

أطلق رجل النار على ثلاثة من زملائه في العمل خلال مشاجرة وقعت الأربعاء داخل شركة في شمال ولاية فرجينيا الأمريكية، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم، قبل أن ينتحر خلال مواجهة مع الشرطة على طريق سريع بين الولايات، حسبما قالت الشرطة.

وقال دوج كين، قائد شرطة ماناساس، خلال مؤتمر صحفي، إن مارفن جرانت / 37 عاما / والمقيم في شارلوت بولاية نورث كارولينا، أطلق النار داخل شركة لتأجير المعدات في ماناساس، على بعد نحو 30 ميلا (50 كيلومترا) جنوب غربي واشنطن العاصمة.



وحدد كين هوية العاملين اللذين لقيا حتفهما وهما ريتشارد لامونت / 48 عاما/ وكريستوفر سيرانو/ 33 عاما/. وقال قائد الشرطة إن هناك عاملا ثالثا في حالة مستقرة داخل مستشفى في فيرفاكس.



وقال كين إن جرانت فر في سيارة، وتمكن المحققون من تتبع هاتفه المحمول إلى منطقة هاريسونبرج. وتوقف جرانت لاحقا على الطريق السريع "آي-81" في مقاطعة أوجوستا، وأطلق النار على نفسه ليسقط قتيلا خلال مواجهة مع شرطة ولاية فرجينيا. وقال بيان لشرطة الولاية إن أفرادها لم يستخدموا القوة.



وأضاف كين أن الدافع وراء إطلاق النار لا يزال غير واضح.