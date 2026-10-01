خبراء: الأنهار الجليدية السويسرية فقدت 5ر5% من جليدها هذا العام

قال خبراء إن الأنهار الجليدية السويسرية فقدت 5ر5% من جليدها هذا العام، في ثاني أكبر خسارة سنوية، بسبب موجات الحرارة وانخفاض كمية الثلوج.

وحذرت خدمة مراقبة الأنهار الجليدية السويسرية والأكاديمية السويسرية للعلوم في بيان صدر اليوم الخميس من أنه: "لا فرصة لبقاء الأنهار الجليدية في جبال الألب على المدى الطويل في ظل هذه الظروف".

ويقول الخبراء إن هذا الاتجاه تفاقم في السنوات الأخيرة، إذ انخفض حجم الجليد في سويسرا بنحو الخمس خلال السنوات الخمس الماضية وحدها.

ويعكس التقرير أحدث المخاوف من أن الاحترار العالمي يتسبب في تداعيات واسعة على أوروبا، أسرع قارات العالم ارتفاعا في درجات الحرارة.

وقال ماتياس هوس، رئيس خدمة مراقبة الأنهار الجليدية السويسرية: "يمكن أن نعزو الاحترار الذي نشهده الآن بنسبة 100% إلى تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية. الأمر بهذه البساطة". وأضاف: "لولا الانبعاثات البشرية أو الوقود الأحفوري، لما كنا نشهد أي احترار في الوقت الحالي".