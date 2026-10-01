حزب ساره فاجنكنشت الألماني يسقط اسم مؤسسته ويحتفظ باختصار بي إس دبليو

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أسقط حزب "تحالف ساره فاجنكنشت" الشعبوي الألماني، المعروف اختصارا بـ"بي إس دبليو"، اسم مؤسسته من اسمه رسميا اليوم الخميس، في إطار إعادة تسمية سبق الإعلان عنها.

وسيحمل الحزب من الآن اسم "تحالف العدالة الاجتماعية والعقل الاقتصادي"، مع الإبقاء على الأحرف الأولى من اسمه "بي إس دبليو".

وكان قد جرى إقرار التغيير خلال مؤتمر للحزب في ديسمبر 2025، لكن تنفيذه أُرجئ للحفاظ على الشهرة المرتبطة باسم فاجنكنشت خلال حملات انتخابات الولايات.

وأسست فاجنكنشت، الزعيمة البرلمانية السابقة لحزب اليسار، حزب "بي إس دبليو" عام 2024.

وقال الأمين العام للحزب أوليفر رونرت إنه كان من الواضح دائما أن اسم فاجنكنشت لن يكون جزءا من اسم الحزب سوى خلال فترة انتقالية.

وأضاف رونرت: "استخدمنا اسم مؤسسة حزبنا وشعبيتها لإبراز هويتنا السياسية وتعريف أنفسنا كقوة جديدة"، مضيفا: "لكن اختصار بي إس دبليو أصبح الآن راسخا".

وقال الحزب إن مئات المقترحات قُدمت بشأن الاسم الجديد، قبل أن يستقر المندوبون على الصياغة الجديدة.

ويجمع حزب "بي إس دبليو" بين سياسات اقتصادية يسارية ومواقف قومية ومناهضة للهجرة، كما يؤيد إقامة علاقات أوثق مع روسيا. وقدم الحزب نفسه بوصفه بديلا شعبويا للأحزاب التقليدية في ألمانيا.