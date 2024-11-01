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أكد الجهاز الطبي للأهلي غياب أشرف داري مدافع الفريق، عن مباراة سيراميكا كليوباترا، والمحدد لها غدًا السبت.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، إن أشرف داري تعرض لكدمة قوية أثناء مشاركته في مران الفريق مساء الأربعاء.

وأشار جاب الله إلى أن الكدمة التي تعرض لها داري في أنكل القدم، وهي نفس مكان الإصابة القديم، لذا فضل الجهاز الطبي وضع برنامج تأهيل جديد للاعب، للتخلص من آثار الكدمة وتفادي تجدد الإصابة.

وأوضح طبيب الفريق أن داري بدأ تنفيذ البرنامج الاستشفائي والتأهيلي، للتخلص من الإصابة والعودة بعده للتدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في الثامنة من مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.