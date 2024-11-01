هيئة تنمية الصعيد: نستهدف الوصول إلى 40 مشروعا بنهاية العام بإجمالي 2 مليار جنيه

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إنه منذ إنشاء الهيئة في عام 2018 ومع نهاية العام الجاري؛ ستكون الهيئة قد نفذت 40 مشروعا بتكلفة تتجاوز ملياري جنيه، من إجمالي مشروعات بلغت قيمتها 1.8 تريليون جنيه نفذتها الدولة في صعيد مصر.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، أن الهيئة تركز على إنشاء مشروعات في قرى الصعيد لتوفير فرص عمل، والاستفادة من الميزات التنافسية لكل منطقة، مشيرا إلى إنشاء 14 مجمعا صناعيا حرفيًا في مختلف أنحاء الصعيد.

واستعرض عددًا من المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة، من بينها مشروعات إنتاج زيت الجوجوبا في الغردقة، وتطوير زراعة قصب السكر في كوم أمبو بأسوان، ومشروع وادي الصعايدة في إدفو بأسوان، ومصنع تجفيف الخضراوات في الأقصر، بالإضافة إلى مشروع المنطقة الاقتصادية بوادي كركر في أسوان.

وكشف عن دراسة جارية مع محافظة قنا لإنشاء مشروع ثالث لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات، بالإضافة إلى دراسة لتطوير المنطقة السياحية حول معبد دندرة، والتي من المتوقع أن تحقق طفرة في التنمية السياحية بالمحافظة.