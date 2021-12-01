أكد موقع "والا نيوز" العبري أن قوات الأمن الفلسطينية تدخلت وأنقذت مستوطنين إسرائيليين دخلا فيما يبدو بطريق الخطأ إلى قلب رام الله بسيارتهما وذلك بعد أن أوسعهما الفلسطينيون ضربًا.

وذكر الموقع الليلة أن المستوطنين هرعا إلى نقطة تفتيش قريبة ويتم استجوابهما من قبل الشرطة الإسرائيلية.

ويحظر على الإسرائيليين دخول المنطقة (أ) في الضفة الغربية وهي منطقة خاضعة بشكل كامل لسيادة السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن المستوطنين دخلوا رام الله وغادروا برفقة قوات الأمن الفلسطينية والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المنطقة.

وأضاف المتحدث أنه سيتم التأكيد على الإسرائيليين بأن الدخول إلى المنطقة (أ) ليس محظورًا فقط بل وخطير أيضا.

كان شباب فلسطينيون قد أوقفوا في وقت سابق الليلة سيارة المستوطنين على بعد خطوات من دوار المنارة في قلب رام الله وأحرقوا السيارة بعد أن أوسعوا الإسرائيليين ضربًا.