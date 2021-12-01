قالت إسراء خميس إسماعيل أول مصورة كفيفة من ذوي الهمم: "تكريمي من محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف دفع بآمالي إلى الأمام وكان بالنسبة لي حلم"، متابعة: "أتمنى أن يتحقق حلمي الثاني بأن أكون مذيعة مثل منى الشاذلي ومحمود سعد، وأستمر في ممارسة هوايتي فى مجال التصوير الفوتووغرافي".

ووصفت إسراء، لقائها مع محافظ الإسكندرية بـ"الرائع"، إذ التقطت صورا فوتوغرافية للمحافظ، ونائبته الدكتورة جاكلين عازر.

وأضافت إسراء، فى تصريحات صحفية لـ"الشروق"، أنها تعشق جميع مجالات الإعلام ولديها تحدى لا نهاية له لخوض أي تجربة إعلامية، متابعة أنها لم تستطع دخول كلية الإعلام بسبب مجموعها والتحقت بكلية الآداب قسم لغة عربية، مشيرة إلى أهمية القسم الذى التحقت به للإعلامي بوجه عام من حيث أهمية إتقان اللغة العربية فى الأحاديث الإعلامية.

وقالت إسراء، إنه من أجل التقاط صورة متميزة وجميلة يجب إتقان فن التصوير الفوتوغرافي، ويكون لدى المصور ملكات خاصة لتخرج تلك الصورة بشكل مبدع، مردفة: "لكن هناك ملكات خاصة لا يمتلكها المبصرون، وثمارها أيضا صورة مبدعة، يتم التقاطها بالإحساس بها دون رؤيتها".

وعن طريقتها فى التصوير، أوضحت: "من الأفضل استخدام كاميرا بسيطة لأن الأمر ليس بكفاءة الكاميرا وارتفاع سعرها أو أن تكون كاميرا بروفيشنال"، موضحة أنها تصور من خلال ملامسة من تصوره لمعرفة حجمه وطوله وتترك له حرية المكان والزاوية.

وقالت: "إعاقتى البصرية منذ الصغر وتزامن ذلك مع عشقي للتصوير، وكانت بداياتى الحقيقية عندما تعلمت أسس التصوير الفوتوغرافي في ورشة عمل شاركت فيها من خلال مبادرة في الإسكندرية اسمها (أد التحدي)".

وتابعت: "صورت العديد من الإيفينتات والمعارض فى مكتبة الإسكندرية وآخرها معرض الفن التشكيلي (أول مرة)، ومعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 2021، وأيضا التقطت صورا مبدعة لمسرحية (ياما فى الجراب يا حاوي) وكذلك للمذيع يوسف الحسيني".