محكمة في هونج كونج ترجئ محاكمة قطب الإعلام جيمي لاي

أرجأت محكمة في هونج كونج محاكمة قطب الإعلام جيمي لاي بتهمة بالتواطؤ الأجنبي، فيما تدرس الصين طلب حكومة محلية بمنع المحامين من الخارج من تمثيل المدعي عليهم في قضايا الأمن القومي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وتنعقد هيئة المحكمة مجددا في 13 ديسمبر لمناقشة جدول زمني لمحاكمة لاي والتي كان مقررا أصلا أن تنطلق اليوم الخميس.



وسعت الحكومة للتأجيل لمنع محامي لاي البريطاني من تمثيله خلال المحاكمة. وبعد الإخفاق في جعل المحاكم المحلية تمنع تيموثي أوين، قال الرئيس التنفيذي للمدينة جون لي، يوم الاثنين الماضي، إنه سوف يطلب من بكين فحص ما إذا كان يجب السماح للمحامين الخارجيين بتولي قضايا الأمن القومي بموجب القانون.



ويواجه لاي الذي يبلغ منن العمر 75 عاما، حكما محتملا بالسجن مدى الحياة في حال أدين بالتواطؤ مع القوات الأجنبية . ويقول ممثلو الادعاء إن لاي سعى لاستصدار عقوبات دولية ضد هونج كونج والصين من خلال صحيفته آبل ديلي الموالية للديمقراطية المغلقة حاليا.



ويمثل الأسبوع الجاري ذكرى مرور عامين على سجن لاي بناء على اتهامات تتعلق بالأمن القومي. وخلال تلك الفترة، حُكم عليه بالسجن عشرين شهرا لدوره في تجمعات غير مرخصة تتعلق بمظاهرات 2019، كما أدين بالاحتيال.