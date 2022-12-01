رئيس وزراء فلسطين يحذر من التبعات الخطيرة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، من التبعات الخطيرة للجرائم التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبا دول العالم بالتدخل العاجل لوقفها.

وقال اشتية في بيان اليوم الخميس: "التحق الشهيدان محمد أيمن السعدي ونعيم جمال الزبيدي، فجر اليوم، في مخيم جنين، بكوكبة الشهداء، بعد إصابتهم برصاص جنود الاحتلال، الذين يستمرئون قتل أبنائنا، بشهوة القتل، لمضاعفة آلامنا، ونزف جراحنا، ووجع معاناتنا، في تصعيد يعكس وعيد الجناة من أحفاد العصابات الصهيونية الذين يحاولون إعادة إنتاج جرائمهم البشعة بحق أهلنا عام 1948؛ مستفيدين من غياب المساءلة، والعقاب، في ظل سياسة دولية قائمة على المعايير المزدوجة".

وتقدم اشتية لعائلتي الشهيدين، بأحر التعازي، وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمدهما وجميع الشهداء بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته.