عمدة كييف: البنية التحتية للطاقة تضررت جراء هجمات بطائرات مسيرة

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أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو، عن تضرر البنية التحتية للطاقة في العاصمة كييف، وانقطاع التيار الكهربائي الذي أثر أيضا على توفير التدفئة، جراء هجمات بطائرات مسيرة على مدار خمس ليال متتالية في جميع أنحاء أوكرانيا.

ومن ناحية أخرى، قال كليتشكو صباح اليوم الاثنين إن إمدادات المياه تعمل بشكل طبيعي.

وأضاف كليتشكو أن رجلا يبلغ من العمر 19 عاما تلقى العلاج في المستشفى إثر تضرر مبنى سكني في انفجار بأحد الأحياء.

ودوت صفارات الإنذار ليل أمس الأحد في معظم أنحاء أوكرانيا، كما دوت في الأيام الأخيرة وسط موجة القصف الروسي الأخيرة.

وتستخدم القوات الروسية طائرات "كاميكازي'' إيرانية الصنع من طراز شاهد -136.

وذكر مدونون عسكريون روس أن المناطق المستهدفة في موجة الهجمات الهائلة التي بدأت الخميس الماضي، شملت بولتافا وخاركيف ودونيتسك ودنيبروبتروفسك وميكولايف وخرسون بالإضافة إلى كييف.

وتعلن روسيا مرارا عن هجمات بطائرات مسيرة قادمة من أوكرانيا، وقال حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوجوماس إن إحدى الهجمات أصابت البنية التحتية للطاقة في منطقة بريانسك الروسية بالقرب من الحدود اليوم الاثنين.

وأفاد بوجوماس بانقطاع الكهرباء في بلدة واحدة بيد أنه لم تقع إصابات.